Водночас, під Бахмутом росіяни зазнають значних втрат та задіюють резерви.

Минулої доби українським військовим вдалося досягти певного успіху в напрямку Роботине-Новопрокопівка, що на Запоріжжі. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

"На напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук в ефірі телемарафону.

За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Там росіяни зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Також на цьому напрямку ворог здійснює переміщення підрозділів та військ і застосовує резерви.

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Водночас, за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Також на Лиманському та Бахмутському напрямках росіяни безуспішно намагалися наступати в районі Новоєгорівки та північніше Кліщіївки.

"Важкі бої тривають", - наголосив Ковальчук.

Ситуація на фронті станом на 6 вересня - головні новини

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці відбили численні атаки російських окупантів в районах населених пунктів Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Протягом доби на фронті відбулося 28 бойових зіткнень з ворогом.

Впродовж доби українські військові ліквідували 610 російських окупантів, а також ще 20 танків та броньовиків, 36 одиниць артилерії й десятки одиниць автомобільної і спецтехніки. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян в Україні становлять близько 266 тис. 290 військових.

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