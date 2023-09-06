Росіяни втратили ще 20 танків та броньовиків, 36 одиниць артилерії, а також десятки одиниць автомобільної і спецтехніки.

Впродовж минулої доби українські захисники знищили ще понад 600 російських військових та десятки одиниць ворожої техніки та озброєння. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 266 290 своїх військових, з яких 610 українські оборонці ліквідували впродовж минулої доби.

Крім того, знищено 8 російських танків (загалом 4 тис. 497), 12 бойових броньованих машин (8 тис. 682), 36 артилерійських систем (5 тис. 685), одну реактивну систему залпового вогню (748), один засіб протиповітряної оборони (505), 7 безпілотників оперативно-тактичного рівня (4 тис. 519), 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (8 тис. 190), а також одну одиницю спеціальної техніки (852).

Водночас, за добу не змінилася кількість ліквідованих російських літаків - 315, гелікоптерів - 316, крилатих ракет - 1 тис. 447, а також кораблів і катерів - 19.

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Минулої доби авіація ЗСУ 11 разів вдарила по місцях скупчення російських військ та двічі - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Крім того, ракетні війська та артилерія уразили один район зосередження окупантів, їхньої техніки та озброєння, а також 14 засобів артилерії на позиціях, склад боєприпасів та ЗРК росіян.

Також вночі українській протиповітряній оборони вдалося знищити 23 із 33 повітряних цілей, якими росіяни атакували Україну. Йдеться про 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, балістичну ракету "Іскандер-М", а також 15 із 25 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131".

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