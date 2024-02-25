Чим довше триває війна, тим більше жертв серед військових, цивільних, зокрема, дітей, зазначив президент.

Невчасне постачання західними партнерами зброї для захисту України від російських окупантів є великим розчаруванням. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конфренції.

"Розчарований. Бо це втрата часу, втрата людей. Це найбільше моє розчарування", - сказав він.

За його словами, це призводить до нне можливості захисту, до затягування війни, а чим довше триває війна, тим більше жертв серед військових, цивільних, зокрема, дітей.

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"І чим більше росіяни на окупованих територіях, тим більше наших дітей кудись вивозять, кудись в Росію. І чим довше йде війна, тим більше деякі країни починають вагатися. Це час. Час не грає на користь для всіх. Тому чим я ще можу бути розчарованим?" - сказав Зеленський.

При цьому він подякував партнерам за допомогу, зазначивши, що дуже важливо, щоб вона надходила вчасно, бо "війна технологічна".

"Ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, а коли вона приходить, то люди воюють вже дронами. Ти дуже довго чекаєш далекобійну зброю, і коли вона приходить, люди вже воюють іншими засобами, іншими ракетами. Інша війна. Тому мені здається, що час не можна втрачати", - наголосив Зеленський.

Постачання зброї України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 лютого, міністр оборони Рустем Умєров розповів, як затримка поставок західного озброєння впливає на ситуацію на фронті.

Він зазначив, що Захід не виконав 50% зобов'язань щодо вчасного постачання зброї Україні.

За його словами, такі затримки у допомозі партнерів призводять до втрати людей і територій.

Водночас він сказав, що Україні вдалося перемогти російські окупаційні сили на півночі, завдавати росіянам поразок у Чорному морі, і це робиться без переваги у повітряному просторі.

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