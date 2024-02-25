Міністр уточнив, як затримка впливає на ситуацію на фронті.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, як затримка поставок західного озброєння впливає на ситуацію на фронті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час виступу на Форумі "Україна. Рік 2024". Зокрема, він відповів на запитання, наскільки на фронт впливає відсутність винищувачів F-16 та уточнив, що Захід не виконав 50% зобов'язань щодо вчасного постачання зброї Україні.

"З того часу, як ситуація на фронті є динамічною, наразі зобов'язання не є виконанням доставок. 50% зобов'язань не виконуються щодо вчасного постачання", - сказав Умєров.

За його словами, такі затримки у допомозі партнерів призводять до втрати людей і територій. "Це війна, коли сили союзників повинні робити доставки вчасно", - заявив Умєров.

Водночас він сказав, що Україні вдалося перемогти російські окупаційні сили на півночі, завдавати росіянам поразок у Чорному морі, і це робиться без переваги у повітряному просторі.

"Звісно, усі платформи, які нам постачатимуть, є важливими, особливо, якщо вони озброєні і відповідають високому рівню", - відзначив Умєров.

За його словами, будь-які системи озброєння мають відповідати тому, чи здатні вони допомогти Україні завдати поразки російським повітряним силам.

"Я не збираюсь говорити про деталі, але у нас є план. Ми працюємо відповідно до плану. Ми робимо усе можливе і неможливе, але без своєчасних поставок, ситуація стає складнішою для нас", - сказав міністр оборони.

Україні знову озвучили інші терміни передачі F-16

Минулого року звучало, що багатоцільові винищувачі F-16 мають бути в Україні на початку весни. Наразі вже йдеться про червень. Востаннє про згаданий термін казав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на полях Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого.

Також в Євросоюзі остаточно виконають передачу Україні 1 млн артилерійських снарядів до кінця року, але не до березня, як спочатку планувалося. Напередодні міністр Кулеба казав, що ЄС каже лише про постачання 170 тисяч снарядів до кінця наступного місяця.

Аналітики кажуть, що подібної кількості ЗСУ стане лише на місяць. Про це висловлювався військово-політичний оглядач Коваленко.

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