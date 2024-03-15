За словами Ґабріелюса Ландсберґіса, країни Заходу вже намагалися примусити Путіна зменшити градус ескалації.

Президент Франції Еммануель Макрон стримує президента Російської Федерації Володимира Путіна своїми заявами про можливе відправлення західних військ до України. Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Він зазначив, що країни Заходу вже намагалися примусити Путіна зменшити градус ескалації через обмеження військової допомоги Україні.

"Це, вочевидь, не спрацювало. Набагато більше шансів, що Путіна стримає стратегічна неоднозначність Еммануеля Макрона та чітко визначена мета перемогти Росію", - резюмував литовський політик.

Можливе введення західних військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в ЄС обговорюють відправку західних військ в Україну. За його словами, Європа робить усе, аби РФ не вдалося виграти війну в Україні.

Заява Макрона викликала неоднозначну реакцію з боку союзників. Так, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що відправлення військ в Україну означатиме "крок до односторонньої ескалації, який перекреслить шлях дипломатії".

У свою чергу в Бундестазі назвали канцлера Німеччини Олафа Шольца "гальмом" на тлі заяв Макрона щодо іноземних військ в Україні. Зокрема, глава комітету з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила президента Франції за його зусилля на підтримку України.

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