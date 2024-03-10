За словами Гвідо Крозетто,таке рішення "перекреслить шлях дипломатії".

Відправлення військ країн Заходу в Україну стане на заваді дипломатії. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє La Stampa.

При цьому він зазначив, що Київ правий у тому, що постачання зброї Заходу проходять повільно.

"Введення військ в Україну означає крок до односторонньої ескалації, який перекреслить шлях дипломатії. Немає сенсу висувати такі ідеї зараз, після двох років війни", – сказав Крозетто.

Він також підкреслив, що Франція та Польща, не виключаючи відправку військ в Україну, можуть говорити від свого імені, а не від імені НАТО, яке "формально й добровільно залишилося осторонь війни".

Водночас італійський міністр наголосив, що за рік західні країни вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Києву у постачанні зброї, але він "все ще нижчий, ніж у Росії".

"Ми повинні надавати всю можливу підтримку Києву, не відступаючи, але ми повинні думати про те, щоб допомогти українцями відновити свою свободу, територію та безпеку також і в інший спосіб: активізуючи дипломатичні шляхи з більшою силою", – резюмував Крозетто.

Ймовірна відправка західних військ в Україну

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Європейському Союзі обговорюють відправку західних військ в Україну.

Водночас, за його словами, наразі немає консенсусу з цього питання, "але з точки зору динаміки нічого виключати не можна".

Тим часом у Литві вважають вартою уваги ідею відправити війська в Україну. За словами міністра закордонних справ цієї країни Габріелюса Ландсбергіса, "такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій і сміливості мислити нестандартно".

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