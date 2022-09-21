РФ приховує свої реальні втрати, але чомусь вирішила оголосити про "часткову" мобілізацію.

Міністр оборони Сергій Шойгу озвучив "офіційні" втрати Росії на війні в Україні. На думку Кремля, з 24 лютого (з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора), "денацифікувалися" всього близько 6 тисяч рашистів.

Про це Шойгу заявив під час свого звернення.

Так, в РФ зменшили реальну статистику втрат майже в 10 разів. Сьогодні в Генштабі Збройних сил України повідомили, що агресор втратив вже понад 55 тисяч окупантів. Однак Кремль вперто заперечує свої втрати.

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"Втрати РФ становлять 5 937 осіб загиблими", - заявив Шойгу.

Якби втрати країни-агресора були б настільки малі, то навряд чи Путін став би оголошувати про "часткову" мобілізацію. Однак кривавий диктатор продовжує брехати громадянам РФ і намагається вселити їм ідеї "русского міра".

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які перебувають у запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, та має певні військово-облікові спеціальності і відповідний досвід.

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