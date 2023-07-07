Проте очільник Миколаївської ОВА вважає, що ще один заколот в Росії можливий.

Російська влада скористається спробою заколоту з боку ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина собі на користь, щоб ще більше "закрутити гайки" всередині країни. Більш того, росіяни, які підтримали цю спробу військового перевороту, опиняться за гратами, про що в інтерв’ю каналу "Фабрика новин" заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Суть така, що перевороту нема. Як в Туреччині перед виборами було (спроба військового перевороту у 2016 році - УНІАН). Там верхівка заколотників виїхала за кордон, вони живуть добре, 16 тисяч людей посадили до в’язниці, весь протестний електорат. У Росії я бачу те ж саме. Зараз всіх, хто був невдоволений поганою політикою загарбницької Росії, зараз їх теж всіх посадять і будуть далі працювати", - сказав він.

На питання, чи можливий ще один заколот у РФ, Кім відповів, що "ми в такі часи живемо, що зараз все можливо".

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Заколот в Росії - головне

24 червня цього року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб домогтися звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачивши їх в неефективності ведення війни проти України.

Впродовж доби головорізи Пригожина захопили Ростов і пройшли декілька областей Росії, майже не зустрівши спротиву та збивши при цьому шість гелікоптерів армії РФ та один літак, внаслідок чого загинуло більше 10 російських військових.

Але під вечір все це закінчилося, адже Пригожин зупинив свою ПВК на шляху до Москви після переговорів з Лукашенком та представниками Кремля, які пообіцяли йому не переслідувати учасників заколоту. Після цього "вагнерівці" повернулись в табори, а сам Пригожин поїхав з Росії.

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