Протиповітряна оборона Ізраїлю успішно збила майже всі безпілотники та крилаті ракети, випущені з Ірану.

Україна вже давно подала запит на доступ до системи протиракетної оборони "Праща Давида" для використання у протистоянні Росії, але Ізраїль наразі відмовляється здійснити її продаж. Про це йдеться у матеріалі The Sunday Times.

Видання нагадує, що Ізраїль створив ряд засобів протиповітряної оборони, які допомогли йому перехопити 99 відсотків ракет, надісланих на нього Іраном та його проксі-групами минулої ночі.

"Військові ракетні системи малої дальності "Залізний купол", середньої дальності "Праща Давида" та далекобійної "Стріла 3" використовувалися для збивання наближаючихся безпілотників та ракет, випущених з Ірану, Лівану, Іраку та Ємену. Сили США, Великої Британії та Йорданії також допомогли сформувати "оборонну коаліцію" проти атаки, у результаті якої більшість загроз було перехоплено за межами повітряного простору Ізраїлю", - пише видання.

ЗМІ уточнює, що з 1980-х років Ізраїль розробляє системи протиракетної оборони для протидії загрозі балістичних ракет великої дальності, зокрема з боку Ірану, а також для протидії мінометам і ракетам, випущеним його проксі-групами.

"Праща Давида" ... здатна перехоплювати важкі ракети середньої дальності на відстані до 300 км, включаючи Zelzal-2, Fateh-110 і сирійські M-600, але Ізраїль каже, що має дуже мало перехоплювачів. Вперше він був застосований у травні 2023 року, коли збив ракету, випущену на Тель-Авів із сектора Газа. Фінляндія придбала оборонну систему в листопаді минулого року після приєднання до військового альянсу НАТО", - зазначає видання.

Удари Ірану по Ізраїлю - останні новини

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 ракет та БПЛА. Постраждали 12 людей, серед них семирічна дитина. Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив, що майже 99% повітряних цілей були перехоплені.

Тим часом Польща закликає посилити протиракетну оборону України після ударів Ірану по Ізраїлю. Як сказав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський, найпростіший спосіб – це розблокувати пакет допомоги США для України та Ізраїлю.

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