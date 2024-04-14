Тепер ці смертоносні дрони загрожують Ізраїлю та іншим арабським союзникам США.

Іранські безпілотники-камікадзе "Шахед" стали проблемою не тільки для України, але й для Ізраїлю та арабських союзників США. Ця зброя стала відомою як "АК-47" Тегерана.

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, Тегеран запустив десятки заряджених вибухівкою безпілотників, щоб атакувати Ізраїль. Незабаром їх почули та помітили в небі Ірану. БПЛА відстежували над іранськими містами Керманшах, Хозестан і Андімешк. А незабаром їх зняли на кордоні в іракській Сулейманії та місті Кербела.

"Були помічені десятки безпілотників, які летіли з Ірану в напрямку Ізраїлю над повітряним простором Іраку", - повідомили два джерела в іракських службах безпеки.

Дрони летіли низько над Іраком, а соціальні мережі переповнені роликами з ними. Вважається, що це були "Шахеди". Цей смертоносний безпілотник далекого радіусу дешевий та готовий до експорту по всьому світу в зони конфлікту, де режим має особисті інтереси.

"Їхнє дзижчання вже добре знайоме українцям, які постійно зазнають ударів безпілотників іранського виробництва, запущених Росією. Там звук "Шахеда", що дзижчить у небі, сигналізує про неминучий вибух і, часто, про жертви серед цивільного населення. Оснащені боєголовками вагою до 50 кг і радіусом дії до 2000 кілометрів, росіяни в основному покладаються на "Шахеди" для нападу на енергетичні мережі та зернові склади", - пише видання.

"Шахед" уже багато разів використовувався іранськими проксі-серверами на Близькому Сході, зокрема ополченцями хуситів під час серії нападів на західні комерційні судна в Червоному морі. Флот безпілотників сирійського режиму також включає "Шахеди".

За словами офіційних осіб США, під час сумнозвісної атаки безпілотників Іраном у липні 2021 року на судно Mercer Street у Червоному морі було використано дрон Shahed-136, у результаті якого загинули румунський моряк і британський охоронець.

Запустивши безпілотники з Ірану, на відстані понад 1000 км від Ізраїлю, Тегеран ніби навмисно уникнув елементу несподіванки. Безпілотники, що летіли над Іраком, здавалося, летіли дуже низько, очевидно намагаючись уникнути місцевих радарів.

У суботу ввечері було незрозуміло, чи будуть після залпів безпілотників наступні запуски крилатих або балістичних ракет.

"Shahed 136 - не зовсім найдосконаліший дрон у світі. Але в цьому й суть, ви можете досягти дуже важливих речей на полі бою за допомогою низьких технологій і недорогих систем, особливо якщо ви можете використовувати їх у великих кількостях. Іранські безпілотники – проблема не лише українців. Вони також є проблемою для Ізраїлю, Сполучених Штатів і його арабських партнерів", - сказав Бредлі Боумен, старший директор Центру військової та політичної влади вашингтонського Фонду захисту демократій.

Напад Ірану на Ізраїль

Як писав УНІАН, в ніч проти 14 квітня Іран обстріляв Ізраїль, випустивши по країні понад 300 ракет та безпілотників. За словами ізраїльського контр-адмірала Даніеля Хагарі, майже 99% повітряних цілей були перехоплені. Внаслідок атаки постраждало 12 людей, серед яких 7-річна дівчинка.

Також ввечері 12 квітня Ізраїль атакували десятки ракет із Лівану. Близько 40 випущених ракет дісталися ізраїльської території, проте частина була перехоплена системою ППО або впала в пустельній місцевості. Тоді про постраждалих не повідомлялось.

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