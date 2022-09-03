Імовірно, йдеться про АПЧ К-266 Орел – однією з субмарин "Оскар II", які все ще служать на Північному флоті Росії.

Росія могла таємно ввести у води Середземного моря ударну атомну субмарину.

Про це інформує Naval News.

"Виявлено переконливі ознаки того, що російський ударний підводний човен або підводний човен з крилатими ракетами діє поблизу Італії", - пише видання. Відео дня

Незрозуміло, як довго підводний човен там працює. Найбільш переконливе пояснення полягає в тому, що субмарину розгорнули, аби змінити крейсер "Маршал Устінов", що покинув Середземне море 24 серпня.

Росія і раніше відправляла атомні підводні човни у Середземне море, проте робила це нечасто. За нинішнього контексту це пов’язано з війною в Україні, йдеться у публікації.

Своєю чергою, редактор BlackSeaNews Андрій Клименко зазначає, що, імовірно, йдеться про АПЧ К-266 Орел – однією з субмарин "Оскар II", які все ще служать на Північному флоті Росії, усі вони віднесені до 11-ї підводної дивізії. Цей АПЧ було модернізовано в 2017 під ракети "Онікс".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: