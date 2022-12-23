Зеленський також звернувся до громадян Росії, наголосивши, що терор ніколи не залишається без відповіді.

Російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.

Про це заявив президент України Володимира Зеленського у відеозверненні. Він зазначив, що окупанти зневажають будь-які цінності.

"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - закликав очільник держави.

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Український лідер також звернувся до громадян Росії. За його словами, вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.

Ракетні удари РФ по Україні: останні новини

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили дев'ять масованих ракетних атак і декілька масових запусків іранських дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Дещо раніше ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці заявляли, що наступний масований ракетний удар по Україні може відбутися 22 чи 23 грудня.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що нова атака може відбутися найближчими днями. За його оцінкою, сумарний залп РФ при цьому складе від 70 до 90 ракет.

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