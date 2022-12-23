Російські війська можуть завдати нових ракетних ударів по Україні на різдвяні та новорічні свята.
Про це заявив президент України Володимира Зеленського у відеозверненні. Він зазначив, що окупанти зневажають будь-які цінності.
"У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного", - закликав очільник держави.
Український лідер також звернувся до громадян Росії. За його словами, вони повинні чітко розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді.
Ракетні удари РФ по Україні: останні новини
З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили дев'ять масованих ракетних атак і декілька масових запусків іранських дронів по енергетичній інфраструктурі України.
Дещо раніше ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці заявляли, що наступний масований ракетний удар по Україні може відбутися 22 чи 23 грудня.
Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що нова атака може відбутися найближчими днями. За його оцінкою, сумарний залп РФ при цьому складе від 70 до 90 ракет.