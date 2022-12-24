За даними Буданова, росіяни вже використали 540 іранських дронів-камікадзе.

Росія випустила по Україні вже 540 з 1700 іранських дронів-камікадзе Shahed. Про це в інтерв'ю The New York Times розповів Глава ГУР Кирило Буданов.

За його словами, більшість "мопедів" збиваються ще до того, як вони досягають своїх цілей. Але їх виробництво обходиться дешево.

За даними Буданова, на виробництво одного БПЛА йде близько 7 тисяч доларів, проте невідомо, яку насправді суму Іран стягнув з Россії.

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Буданов також додав в інтерв'ю, що Кремль все ще намагається схилити Іран до постачання балістичних ракет, але країна поки не поспішає з рішеннями.

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", - резюмував глава ГУР.

Роль Ірану у війні Росії проти України

Як відомо, Іран постачає до Росії дрони-камікадзе, які РФ використовує для атак на мирні міста України.

Так, в середині грудня стало відомо, що Росія отримала нову партію "Шахедов", якими потім атакувала Київ та область.

У ЗМІ також просочилася інформація, що Кремль і Тегеран домовилися про виробництво дронів-камікадзе на території Росії.

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