Головнокомандувач ЗСУ прокоментував внутрішньополітичні конфлікти всередині Росії.

Сили оборони України не відчули послаблення ворога на тлі спроби військового перевороту від "вагнерівців".

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post, не потрібно думати, що внутрішньополітична криза всередині РФ суттєво допоможе українському контрнаступу.

"Ми не відчули, що оборона російських окупаційних військ десь ослабла чи щось в такому роді. У мене багато побоювань. І "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом.... Наше завдання − підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", − сказав Залужний.

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Заколот в Росії - головне

24 червня 2023 року голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх найманців до столиці РФ, щоб ініціювати відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Але через дивні причини Пригожин зупинив рух своїх військ неподалік Москви. "Повар Путіна" пішов на переговори з білоруським диктатором Лукашенком і було досягнуто перемир'я.

Під час заколоту "вагнерівці" збили сім гвинтокрилів російської регулярної армії, більше десяти пілотів загинули.

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