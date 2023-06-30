Валерій Залужний продовжує вважати ПВК "Вагнер" серйозною загрозою для України / фото скріншот

Сили оборони України не відчули послаблення ворога на тлі спроби військового перевороту від "вагнерівців".

Як заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Washington Post, не потрібно думати, що внутрішньополітична криза всередині РФ суттєво допоможе українському контрнаступу.

"Ми не відчули, що оборона російських окупаційних військ десь ослабла чи щось в такому роді. У мене багато побоювань. І "Вагнер" серед них. І вони не єдині. Якщо ми зараз почнемо про це говорити, у мене голова піде обертом.... Наше завдання − підготуватися до найгірших і найбільш можливих сценаріїв. І ми будемо намагатися мінімізувати можливі наслідки того, що може бути", − сказав Залужний.

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24 червня 2023 року голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх найманців до столиці РФ, щоб ініціювати відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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Але через дивні причини Пригожин зупинив рух своїх військ неподалік Москви. "Повар Путіна" пішов на переговори з білоруським диктатором Лукашенком і було досягнуто перемир'я. 

Під час заколоту "вагнерівці" збили сім гвинтокрилів російської регулярної армії, більше десяти пілотів загинули.

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