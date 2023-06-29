Також збиття цього літака негативно вплине на мораль в російських повітряно-космічни силах.

Збиття військовими приватної військової кампанії "Вагнер" російського повітряного пункту управління Іл-22 негативно вплине на подальщі операції російських військових. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 24 червня сили протиповітряної оборони ПВК "Вагнер" збили російські військові гвинтокрили та повітряний командний літак Іл-22.

"Іл-22 є частиною відносно невеликого флоту до 12 повітряних суден, що інтенсивно використовується для повітряного командування і управління, та радіотрансляційних задач. Ці літаки спеціального призначення відігравали ключову роль в управлінні російськими силами у їхній війні проти України", - сказано у повідомленні.

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При цьому, як дороговартісні ресурси, ці літаки були задіяні в межах безпеки російського повітряного простору - далеко за можливим радіусом дії української протиповітряної системи.

"Імовірно, що втрата цього повітряного судна має негативний вплив на російські повітряні і наземні операції. У короткостроковій перспективі, психологічний шок від втрати великої кількості льотного екіпажу таким чином майже напевно завдасть шкоди моралі російським повітряно-космічним силам", - наголосили у розвідці.

"У довгостроковій перспективі, існує можливість, що імовірно доведеться зменшити поточний рівень задач для безпечного управління рештою флоту. Це, імовірно, підірве здатність Росії командувати і координувати її сили, особливо у періоди операцій високої інтенсивності", - наголошується у повідомленні.

Іл-22 - як росіяни збили свій же літак

Російський військовий літак Іл-22М потрапив під удар ППО ПВК "Вагнер" 24 червня - під час збройного заколоту Євгена Пригожина проти військового керівництва РФ.

У Воронезькій області між "вагнерівцями" та регулярними військами тоді сталися перші бої. У ході боєзіткнень авіація ВКС РФ намагалася зупинити рухому техніку бойовиків, але зазнала серйозних втрат - зокрема, втратила кілька вертольотів з РЕБ і Мі-35.

Також стало відомо про збиття Іл-22, на що Пригожин відповів, що "дурник-ППОшник" з підрозділу його найманців збивав тоді "все, що злітало".

ЗМІ встановили загибель 8 членів екіпажу Іл-22М, ще двоє вижили, оскільки на завдання не вилітали. Ватажок ПВК пообіцяв 50-тимільйонну компенсацію родинам "двохсотих" окупантів.

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