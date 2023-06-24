Московська влада оголосили початок контртерористичної операції у зв'язку зі збройним заколотом Євгена Пригожина.
У своєму Telegram мер Сергій Собянін повідомив, що оголошує понеділок неробочим днем, за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб.
Москвичів просять максимально утримуватися від поїздок по місту. "Можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах", - попередив Собянін.
Росіян також закликають своєчасно повідомляти про позаштатні ситуації та події.
Московські служби працюють в режимі підвищеної готовності.
Переворот в Росії - головне
У ніч на 24 червня "вагнерівці" висунулися за наказом їхнього ватажка Євгена Пригожина на Росію з метою "зупинити" військове керівництво РФ.
Повідомлялося про перші бої між російськими окупантами у Ростовській і Воронезькій області. В ході бойових зіткнень регулярна армія РФ зазнала перших великих втрат.
Також ЗМІ зазначали, що російські силовики почали споруджувати блокпости і оборонні позиції на підходах до Москви. До російської столиці зараз рухаються підрозділи вагнерівців.