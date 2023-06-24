Росіян також закликають своєчасно повідомляти про позаштатні ситуації та події.

Московська влада оголосили початок контртерористичної операції у зв'язку зі збройним заколотом Євгена Пригожина.

У своєму Telegram мер Сергій Собянін повідомив, що оголошує понеділок неробочим днем, за винятком органів влади та підприємств безперервного циклу, оборонно-промислового комплексу, міських служб.

Москвичів просять максимально утримуватися від поїздок по місту. "Можливе перекриття руху в окремих кварталах і на окремих дорогах", - попередив Собянін.

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Росіян також закликають своєчасно повідомляти про позаштатні ситуації та події.

Московські служби працюють в режимі підвищеної готовності.

Переворот в Росії - головне

У ніч на 24 червня "вагнерівці" висунулися за наказом їхнього ватажка Євгена Пригожина на Росію з метою "зупинити" військове керівництво РФ.

Повідомлялося про перші бої між російськими окупантами у Ростовській і Воронезькій області. В ході бойових зіткнень регулярна армія РФ зазнала перших великих втрат.

Також ЗМІ зазначали, що російські силовики почали споруджувати блокпости і оборонні позиції на підходах до Москви. До російської столиці зараз рухаються підрозділи вагнерівців.

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