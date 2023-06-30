За словами Головнокомандувача ЗСУ, щодня його бійці просуваються вперед.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний обурений заявами деяких осіб, які живуть з завищеними очікуваннями від контрнаступу української армії і просять швидких результатів.

В інтерв'ю The Washington Post Залужний наголосив, що попри всі проблеми його воїни щодня просуваються вперед.

"Мене дратує, коли чую, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося. Мої війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", - сказав Залужний.

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Головнокомандувач додав, що ЗСУ терміново потребують західних винищувачів F-16. Без цього типу зброї неможливо виконати поставлені завдання, але захисники України все одно героїчно крокують вперед, звільняючи свою землю від окупантів.

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б глядачам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", − підсумував Залужний.

Контрнаступ ЗСУ: що чекають на Заході

Раніше польський євродепутат припустив, що Україна зобов'язана показати успіхи на полі бою до жовтня, тому що інакше її будуть змушувати до миру західні партнери.

Президент Чехії Петр Павел, генерал у відставці, який раніше був головним військовим радником НАТО, висловив думку, що в України є лише один шанс на успішний контрнаступ цього року.

ЗМІ писали, що на Заході деякі чиновники "підганяють" Київ з проведенням наступальних операцій.

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