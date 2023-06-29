Водночас українські командири намагаються будь-що зберегти свій особовий склад.

Український контрнаступ повинен мати ефект "шоку", інакше він може обернутися для війська великими втратами.

Як повідомляє The Economist, темпи контрнаступу ЗСУ змушують нервувати деяких західних чиновників. Тим не менш, на тлі повстання "вагнерівців" українська армія досягла значного прогресу у Бахмуті. Зараз місту загрожує оточення з півночі та півдня. Успіхи ЗСУ в місті привітав і президент Володимир Зеленський після відвідування передової 26 червня.

Видання зазначає, що метою наступу на Бахмут є не стільки вхід у місто, як його оточення. Це підтверджують й воїни.

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"Тепер ми можемо вдарити по будь-якій точці міста і на підступах… ми працюємо над тим, щоб відрізати їх матеріально-технічне забезпечення", - каже Денис Ярославський, офіцер спецназу, який воює на північ від Бахмута.

Тим часом речник ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що в день заколоту "Вагнера" кілька бригад просунулися в районі Бахмута приблизно на 2 км.

Лінія фронту також перемістилася на інших напрямках. Особливо важливим було захоплення Україною території на західних околицях міста Донецька: війська перейшли на територію, яку Росія утримувала з 2015 року. У Херсонській області, українські війська створили невеликі плацдарми над та під лінією частково зруйнованої Каховської дамби. Деякі офіційні особи припускають, що найближчими тижнями Україна зможе перейти через Каховське водосховище.

Після заколоту постає питання, якою буде доля "Вагнера". Деякі бойовики повернулися в Україну, де, за словами диктатора Володимира Путіна, будуть поглинені російськими військами. Інші, включаючи 2500-5000 військових, які зіграли певну роль у заколоті, можуть приєднатися до Пригожина в Білорусі. Олександр Лукашенко запропонував їм використати покинутий військовий табір, хоча Україна ще не побачила жодних доказів того, що біля її кордону з’являються об’єкти.

Джерело у військовій розвідці заявило, що перспектива нового російського вторгнення з півночі залишається малою.

"Можливо, існує гра, щоб змусити нас перекинути сили на північ. Але ми теж граємо в ігри", - сказало джерело.

Наразі Україна просувається повільніше, ніж сподівалися багато американських та європейських чиновників. "Поки ще занадто рано говорити про те, наскільки успішним буде поточний контрнаступ", - визнав 26 червня генерал Патрік Сандерс, головнокомандувач британською армією.

За даними The Economist, Україні ще належить направити на фронт більшість своїх нових бригад, оснащених західною технікою. Але перші атаки на добре захищені російські позиції "показали обмежену підготовку українських військ". За словами інформованих джерел, українці зазнали великих втрат.

"Українські командири хочуть захистити свої виснажені сили. Проте західні радники вважають, що "відсутність шоку та імпульсу" обернеться більшими втратами у довгостроковій перспективі", - пише видання.

Джерело в українській військовій розвідці скаржиться, що країна рухається так швидко, як тільки може, враховуючи інструменти, які є в її розпорядженні.

"Дозвольте мені сказати це якомога дипломатичніше... Деякі партнери кажуть нам йти вперед і жорстоко воювати, але вони також не поспішають, доставляючи нам необхідну техніку та зброю", - сказало джерело.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Минулої доби Сили оборони відбили наступи російських загарбників на п'яти напрямках. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Водночас розвивається український контрнаступ. Польський євродепутат Вітольд Ян Ващиковський заявив, що Україна за 3-4 місяці має продемонструвати значні успіхи на фронті. В іншому випадку Європа наполягатиме на замороженні конфлікту та початку перемовин з Російскою Федерацією.

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