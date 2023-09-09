Валерій Залужний обговорив напружену ситуацію з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з румунським колегою Даніелем Петреску.

Залужний у своєму Telegram-каналі зазначив, що він обговорив російські ракетні атаки на порти Подунав’я з начальником Штабу оборони Збройних Сил Румунії генералом Даніелем Петреску.

"Обговорили ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї. Безпекові ризики, питання взаємодії та обміну інформацією з партнерами. Наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України", - написав Залужний.

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