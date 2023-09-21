У постраждалому готелі могло перебувати близько 23 осіб.

Уламок російської ракети у Черкасах впав на готель. У будівлі могло перебувати близько 23 осіб.

За словами голови Черкаської ОДА Ігоря Табурця, в результаті атаки Росії постраждала будівля цивільної інфраструктури – готелю, в якому жили люди. Тут також здавалися приміщення в оренду під цивільні офіси.

"Проліт ворожої ракети і попадання зафіксовано близько 5:40. За попередніми даними, в результаті збиття і по попаданні бойової частини ракети в цю будівлю зруйновані з п'ятого по другий поверхи. Зараз проводиться рятувальна операція і операція з ліквідації наслідків", - повідомив чиновник в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що під завалами ще можуть знаходиться люди, зараз врятовано 10 осіб, семи з них вже надано медичну допомогу. Постраждалі перебувають у місцевій лікарні.

"Серед постраждалих - чоловік у важкому стані. У нього серйозні пошкодження хребта і поранення голови. У решти медики діагностували легкі ушкодження і кілька психологічних травм, тому що вибух був дуже потужний. Всього в готелі могло знаходиться близько 20 осіб. Адміністратор готелю також знаходиться в лікарні", - додав Табурець.

Крім того, він повідомив, що в сусідніх будинках вибило вікна і пошкоджені балкони. На місці інциденту задіяні близько 30 рятувальників і спецтехніка.

Атака РФ по Україні - що відомо

Російські окупанти вранці, 21 вересня, влаштували масований ракетний удар по містах України. У багатьох населених пунктах прогриміли вибухи, працювало ППО.

Начальник Черкаської ОВА Ігоря Табурець повідомив, що уламки одного зі збитих об'єктів впали на об'єкт соціальної інфраструктури.

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