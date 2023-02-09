А ще партнери України готові до застосування ядерної зброї, вважає екс-радник ОПУ.

Суд у Гаазі виніс вирок Путіну, що входить в стратегію західних країн щодо закінчення війни. Партнери України також почали частіше говорити про допустимість ударів по Криму із застосуванням їхньої зброї. Тобто вони готові до будь-яких сценаріїв розвитку війни.

Такими заявами відзначився колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна. Він сказав: "Для мене це сигнал, що Захід намалював собі стратегію виходу з війни. І стратегія ця полягає в тому, що Путіна засудили як політичну фігуру і зробили винним як кримінальну фігуру. На прес-конференції сказали: він під імунітетом, але як тільки він перестане бути президентом — все, йди сюди, ніякого імунітету".

Арестович також зазначив, що одночасно на Заході почали звучати заяви про можливі удари по Криму із застосуванням зброї, відправленої українськими партнерами. Раніше союзники ретельно уникали подібних висловлювань. І раз відбулася така зміна, значить — західні держави готові до будь-яких сценаріїв розвитку війни.

"Всі ж розуміють, що в сценарному плануванні атака Криму, золотої перлини в короні Путіна, — йому легше Брянську область віддати, ніж Крим, тому що Крим — це вінець його кар'єри, — це точка біфуркації для Путіна і для Росії. Коли українські війська дійдуть до кордону Криму і почнуть його обробляти або входити в нього, варіанти тільки два. Або піднімати ставки — ядерна зброя, або крах режиму. Крах режиму — це крах особисто Путіна. І якщо заговорили: "Ну а що там Крим, будемо брати і будемо бити", — що це означає? Це означає, що готові до будь-якого сценарію, в тому числі спроб підстрибувати з цією ядерною зброєю".

За словами Арестовича, західні країни дали зрозуміти, наскільки серйозною буде відповідь у разі ядерного удару по українських військах. Вони готові відповідати військовим шляхом. При цьому колишній радник ОПУ не вірить, що при описаному розвитку подій почнеться повномасштабна ядерна війна.

Удари по Криму: остання інформація

Ще в серпні 2022 року анонімний співрозмовник з Білого дому заявив Politico, що півострів — це частина України. А будь-які дії на території нашої держави за замовчуванням вважаються самообороною.

В середині січня з'явився матеріал NYT про позицію США щодо Криму. Вона пом'якшилася: Штати готові підтримати деокупацію військовим шляхом.

Після прийняття рішення про передачу далекобійних снарядів GLSDB Україні в Пентагоні прокоментували застосування боєприпасів для ударів по Криму: "Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їх рішення. Вони (українці — ред.) головні в цьому".

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