У Білому домі нагадали, що Крим - це українська територія.

США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо в Києві вважатимуть це за необхідне.

Про це пише Politico.

"Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначене для самооборони. Будь-яка мета, яку вони (ЗСУ, - УНІАН) вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням - самооборона", - сказав співрозмовник видання в Білому домі.

На уточнююче питання про півострів він підкреслив, що "Крим - це Україна".

У свою чергу український чиновник повідомив, що повідомлення про підтримку дійшло до Києва. Напередодні це підтвердив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як писав УНІАН, раніше німецький канцлер Олаф Шольц, відповідаючи на питання про застосування зброї Заходу по Криму, підкреслив, що Європа і США підтримують цілісність і суверенітет України.

Як зазначали експерти з Інституту вивчення війни, схоже, Україна не використовувала зброю західних партнерів під час недавніх атак по військових об'єктах ворога в Криму. Однак, підкреслили вони, це не буде суперечити домовленостям зі Штатами і Заходом щодо незастосування цієї зброї по території Росії.

Ні країни Євросоюзу, ні США не вважають Крим російською територією.