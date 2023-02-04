Дальність нового типу зброї, яку отримає Україна, дає змогу діставати до Криму з нинішньої лінії фронту.

Україна самостійно може вирішувати, як використовувати надану зброю для вигнання російських окупантів зі своїх територій. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер під час прес-конференції.

У ході сесії запитань один з журналістів поцікавився у спікера, чи дозволено Україні використовувати далекобійні снаряди GLSDB, що передаються, для завдання ударів по об'єктах окупантів у Криму.

Райдер відповів ухильно, але його відповідь не містила натяків на існування такої заборони.

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"Що стосується українських планів по операціях, то очевидно, що це їхнє рішення. Вони (українці - ред.) головні в цьому", – заявив він.

Генерал зазначив, що обговорювати з журналістами можливі майбутні операції він не буде.

Поставки далекобійних боєприпасів в Україну

1 лютого ЗМІ повідомили, що в новий пакет американської військової допомоги Україні увійдуть далекобійні снаряди GLSDB для установок HIMARS. Їхня дальність стрільби - 150 км, що значно більше дальності вже наявних в України боєприпасів з дальністю в 80 км.

Пізніше ЗМІ уточнили, що ці далекобійні боєприпаси будуть поставлені в Україну лише через 9 місяців. Їх не братимуть зі складів, а вироблять нові спеціально для України.

3 лютого влада США офіційно оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму в 2,2 мільярда доларів. До нього увійшли і боєприпаси GLSDB. При цьому строки поставки офіційно озвучені не були.

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