Розслідуюча справу про катастрофу в 2014 році міжнародна група отримала в розпорядження "переконливі докази" прямої причетності президента РФ.

Президент РФ Володимир Путін особисто схвалив ввезення на територію України ракети, з якої був збитий літак рейсу MH17 Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Міжнародна група заявила, що "є вагомі підстави вважати", що Путін підписав рішення про дозвіл використовувати російську ракетну систему, якою пізніше було збито повітряне судно. Як уточнює Reuters, прокурори "мають переконливі докази".

За їх словами, доказів, однак, недостатньо для порушення кримінальної справи.

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Також, за даними групи, останнє розслідування багато що розповіло про процес ухвалення рішення у постачанні ракетного комплексу, проте з'ясувати, чому була випущена ракета і хто натиснув на кнопку, неможливо. За даними прокуратури, наявні докази "недостатньо конкретні, щоб призвести до обвинувальних вироків у суді. Саме тому нині нові судові процеси не порушуються".

Катастрофа Boeing 777 в Донецькій області - передісторія

17 липня 2014 року над східною Україною в літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines потрапила російська ракета, випущена з установки "Бук", в результаті чого загинули 298 осіб - 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

У січні Європейський суд з прав людини в Страсбурзі прийняв скаргу України та Нідерландів на Росію. Прийнявши справу до розгляду, Трибунал встановив, що "території сходу України, контрольовані сепаратистами з 11 травня 2014 року як мінімум по 26 січня 2022 року, перебували під юрисдикцією Росії". Це означає "знаходження в цьому районі великого контингенту російських військовослужбовців".

17 листопада окружний суд Гааги підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий в 2014 році російською ракетою"Бук" з сільськогосподарського поля під Первомайськом Донецької області. Також суд заочно засудив до довічного ув'язнення трьох бойовиків: екс-офіцера ФСБ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка. За даними Міжнародної слідчої групи JIT (Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна), саме вони брали участь у транспортуванні ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак. Суд вважає, що збиття пасажирського рейсу Malaysia Airlines було помилкою бойовиків, які прийняли пасажирський літак за військовий. При цьому прокуратура Нідерландів заявила, що не вимагатиме від РФ їх екстрадиції, так як шанси подібного кроку з боку Москви нульові.

Четвертого учасника справи, Олега Пулатова, суд визнав невинним.

Після розв'язаної війни проти України Москва почала денонсувати міжнародні конвенції, включаючи Європейську конвенцію про права людини. Кремль перестав визнавати юрисдикцію Страсбурзького суду. Однак Нідерланди стверджують, що злочин було скоєно в той час, коли Росія повністю приймала Конвенцію, і тому будь-який вирок повинен мати обов'язкову силу для неї.