Вони застосовують ракети "з коліс", тобто ті, які щойно виготовили.

Російські окупанти мають дефіцит ракет, деякі з них застосовують без маркувань, лише підписуючи маркером.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу повідомив, що у росіян є дефіцит ракетного озброєння. "Ракети, які вони застосовували восени та взимку датовані кінцем літа. На них були бірочки, на яких видно, що дата виробництва була нещодавно до моменту їх застосування і знаходження уламків. Зараз вже знаходять ракети, випущені буквально весною, там квітень чи навіть травень. А деякі ракети навіть без цих маркувань були випущені, просто маркером написано нашвидкуруч. Це ракет "Калібр" стосується", - розповів Ігнат.

За його словами, хороша новина полягає в тому, що окупанти застосовують ракети "з коліс", тобто ті, які щойно виготовили. "А із поганих новин це те, що вони продовжують виготовляти, що вони мають запчастини. І поставки, мабуть, таки тривають", - сказав Ігнат.

Запаси ракет РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Ігнат заявив, що, незважаючи на санкції, РФ все ще вдається виготовляти нові ракети, оскільки вона обходить санкції за допомогою деяких країн.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що в одній з ракет, якими Росія вдарила по Кривому Рогу, знайшли близько 50 іноземних компонентів.

Військовий експерт Андрій Крамаров повідомляв, що російські загарбники могли налагодити виробництво "спрощених" крилатих ракет.

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