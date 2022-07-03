Австралія підтримує Україну та надає вагому допомогу, зокрема оборонну.

Австралія надасть Україні додатковий пакет військово-технічної допомоги на суму 100 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

Як зауважив глава держави, Австралія підтримує Україну та надає "вагому допомогу, зокрема оборонну".

"Австралія готова продовжувати надавати підтримку уряду та народу України стільки, скільки це буде потрібно, щоб отримати перевагу та перемогу, захистити свій суверенітет. Ви бороните міжнародне верховенство права, міжнародний правопорядок… Сьогодні ми оголосимо додатково 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів. Ми також надаємо додатково 14 БТР та 20 Bushmaster", - сказав, своєю чергою, Албенізі.

Також, за його словами, Австралія надасть додатково військове обладнання, безпілотники та іншу військову техніку, відповідно до запиту України.

"Крім того, ми будемо надавати подальшу допомогу прикордонним військам України, покращувати їх обладнання, рівень кібербезпеки та покращувати контроль над кордонами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Австралія відправила в Україну перші БТР M113AS4.