Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Австралія відправить в Україну бронетранспортери Bushmaster.
Про це він сказав, спілкуючись з журналістами 1 квітня, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми не просто надсилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це, наші бронежилети, і ми також надсилатимемо нашу бронетехніку, наші Bushmasters", - сказав Моррісон.
Він не уточнив, коли та скільки машин буде відправлено.
Bushmaster від Австралії: що відомо
Раніше, 31 березня, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед австралійськими парламентарями, президент Володимир Зеленський закликав Австралію надати Україні бронемашини Bushmaster та інше озброєння.
УНІАН писав, чим примітні ці бронемашини і якою ефективною зброєю Австралія може допомогти Україні.