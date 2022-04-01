Раніше до цього закликав президент Володимир Зеленський.

Австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що Австралія відправить в Україну бронетранспортери Bushmaster.

Про це він сказав, спілкуючись з журналістами 1 квітня, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми не просто надсилаємо наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, ми надсилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це, наші бронежилети, і ми також надсилатимемо нашу бронетехніку, наші Bushmasters", - сказав Моррісон.

Він не уточнив, коли та скільки машин буде відправлено.

Bushmaster від Австралії: що відомо

Раніше, 31 березня, виступаючи за допомогою відеозв'язку перед австралійськими парламентарями, президент Володимир Зеленський закликав Австралію надати Україні бронемашини Bushmaster та інше озброєння.

УНІАН писав, чим примітні ці бронемашини і якою ефективною зброєю Австралія може допомогти Україні.

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