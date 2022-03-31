Також Володимир Зеленський наголосив на необхідності запровадження нових санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський закликав Австралію надати Україні бронемашини Bushmaster та інше озброєння.

Про це він сказав, виступаючи за допомогою відеозв’язку перед парламентарями Австралії.

За його словами, чудові бронемашини Bushmaster можуть суттєво допомогти Збройним силам України. "Як і інші зразки техніки і зброї, які здатні посилити наші позиції", - додав президент.

Він подякував Австралії за підтримку України, зокрема за рішення про виділення 70 тисяч тонн вугілля для потреб української енергетики.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності запровадження нових санкцій проти Росії.

"Потужні санкції. Поки вона не відмовиться від ядерного шантажу, від блокади моря - вона повинна платити найвищу ціну. Жоден російський корабель не повинен допускатися у порти вільного світу. Купувати російську нафту – означає оплачувати руйнацію основ глобальної безпеки. Має бути повністю зупинена будь-яка бізнес-активність з Росією. Жодного долара на знищення людей!", - підкреслив президент України.

При цьому він зауважив, що необхідно припиняти будь-які намагання Росії обходити санкції.

"Бо що ж це за санкції тоді, якщо їх можна обійти завдяки нехитрим схемам?", - сказав Зеленський.

На переконання президента, передусім треба озброювати тих, хто реально бореться за свободу, щоб Росія шукала мир. За його словами, Україна повинна мати все необхідне на полі бою. Він додав, що бронемашини Bushmaster необхідні Україні, щоб посилити наші позиції.

"Зараз в Україні вони зроблять точно більше для нашої спільної свободи, для нашої спільної безпеки, ніж припадаючи пилом на вашій землі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський знову закликав країни Заходу підтримати Україну поставками зброї.

За даними видання CNN, Україна надала Конгресу США перелік озброєння, необхідного для оборони держави від російських окупантів. Йдеться про розвідувально-ударні дрони, тактичні радари, системи радіоелектронної боротьби з БПЛА і бойові літаки, зокрема – Су-25.

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