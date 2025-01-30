Аналітики чітко пояснили, чому Путін будь- які мирні угоди з Україною вважатиме фільчиною грамотою.

Заяви російського диктатора Путіна про нелегітимність української влади та можливої мирної угоди, у майбутньому можуть стати приводом для порушення будь-яких домовленостей з Україною.

На це звернули увагу аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) у своєму свіжому огляді. "Путін дав зрозуміти, що не вважатиме мирні угоди як обов’язкові для виконання, прикриваючись указом президента Володимира Зеленського від 2022 року про заборону переговорів з ним. Але, навіть якщо цей указ скасують, Путін знайде нові причини для порушення угоди", - констатували аналітики.

В ISW вважають, що Кремль створює юридичне підгрунтя для невиконання будь-яких майбутніх угод, маніпулюючи неправдивими інтерпретаціями українських законів.

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Аналітики Інституту пояснили дії Путіна, який вже заявлв, що Зеленський не легітимний і з ним переговори він вести не буде, а Верховна Рада є нібито єдиною законною владою в Україні. Проте вже зараз він закликає її до неконституційних дій, які потім будуть використані для того, щоб і її оголосити "нелегітимною", і після цього виправдати свої вимоги повної зміни влади в Україні та небажання вести переговори.

Аналітики підкреслили, що саме такі заяви дають Путіну простір для маніпуляцій. В ISW підкреслили, що за таких умов, навіть якщо будуть досягнуті домовленості, Кремль зможе їх швидко порушити, посилаючись на видумані звинувачення в недійсності угод або нелегітимності українського уряду. В Інституті звернули увагу, що такий самий трюк Кремль проробляв з Мінськими угодами 2014 і 2015 років.

"Навіть якщо Зеленський або інші представники української влади погодяться скасувати указ про заборону переговорів з Путіним, той порушить будь-яку мирну угоду, яку укладе з Україною, під фальшивим виправданням, що такі угоди є "недійсними", доки він вважатиме, що може досягти своїх максималістських військових цілей за допомогою воєнних операцій", - підсумували в Інституті.

Переговори з Путіним

28 січня Путін заявив, що Зеленський не є легітимним президентом, тому не може підписувати документи щодо завершення війни з РФ.

На це Зеленський порадив світовим лідерам не повторювати помилок минулого і дотиснути Росію до справжнього миру, адже своєю заявою Путін підтвердив, що боїться переговорів і сильних лідерів.

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