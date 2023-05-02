Росіянам доведеться заплатити за все – мінування територій, удари по об‘єктах, вбивства людей та викрадення дітей, каже голова ОПУ.

В Офісі президента наголошують, що Росія за час повномасштабної війни завдала Україні колосальних збитків, відшкодовувати які будуть кілька наступних поколінь росіян.

Голова ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що коли ми говоримо про екологічну шкоду, якої постійно завдає Росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам, що за все доведеться платити.

"За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей. Зараз вже рахунок пішов на кілька поколінь. Він загадковим чином не обнулиться, навпаки - примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління, і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього, чи ні. Більше того, ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу. І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу", – наголошує Єрмак.

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Збитки України внаслідок повномасштабної війни

Кривава загарбницька війна, розв’язана Росією проти України, призводить не тільки до численних людських жертв, а й до масштабних руйнувань житлової забудови та інфраструктури, екологічних проблем тощо, завдаючи мільярдних збитків.

Київська школа економіки оцінювала суму збитків, яку було завдано інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення Росії за рік, у майже 144 мільярди доларів. При цьому, як наголошували у виші, збитки таких сфер, як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров'я продовжують зростати.

За оцінкою Міндовкілля, надрам України внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ було завдано збитків на 10 трильйонів гривень.

Напередодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мирні перемовини з країною-окупантом можливі в майбутньому і однією з ключових тем стануть репарації.

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