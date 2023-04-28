Війна неминуче закінчиться переговорами. Але станеться це не зараз, а пізніше.

Мирні переговори між Україною та Росією все ж відбудуться в майбутньому. Їх основною темою стануть умови капітуляції РФ, порядок виплати репарацій і спосіб притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на прес-конференції в Києві.

За його словами, іноземні партнери ніколи не обговорювали з ним питання початку мирних переговорів з Росією, оскільки вони "чітко розуміють", що Україна не планує сідати за стіл переговорів з чинним керівництвом Росії.

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"У майбутньому - так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації, контрибуції з боку Росії в інтересах України за всю біду, яку вони нам принесли, і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створений усім цивілізованим світом. Це ми будемо обговорювати. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - заявив Резніков.

Заклики до початку переговорів України та Росії

Низка іноземних лідерів, які декларують свій нейтралітет, пропонують Україні якомога швидше сісти за стіл переговорів з Росією для закінчення війни. Так, нещодавно такі пропозиції озвучили в канцелярії президента Туреччини. Раніше в тій чи іншій формі до початку переговорів закликали лідери Бразилії, Китаю, Мексики, Угорщини та інших країн.

В Офісі президента України неодноразово пояснювали, чому переговори на даному етапі війни неможливі. За словами Михайла Подоляка, зараз Росії потрібна заморозка конфлікту в поточному статусі-кво, щоб набратися сил для нового витка війни і продовження агресії.

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