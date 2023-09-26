Президент наголосив, що "українських дій" проти Росії буде більше.

Президент України Володимир Зеленський анонсував "гучні" новини про ситуацію на фронті, знищення штабів та логістики російських окупантів.

Про це главі держави доповіли під час сьогоднішнього засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Обговорювали кілька головних питань. Перше – конкретна ситуація на фронті, наші наступальні дії, оборонні операції. Важливі доповіді щодо сходу, півдня. Також щодо знищення логістики та штабів окупантів. Є хороші деталі. Гучні деталі", - наголосив він.

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Також учасники Ставки торкнулися питання забезпечення української армії снарядами. Зеленський наголосив, що над цим Україна працює щоденно, зокрема й у сфері постачання від партнерів та пошуку нових можливостей у світі.

"Ми чітко знаємо, як забезпечити постачання, та поступово збільшуємо обсяги нашого, українського виробництва. Це один із топових пріоритетів", - сказав глава держави.

За словами президента, також на Ставці заслухали "змістовну доповідь" розвідки щодо ситуації в російському ВПК. Відтак, президент наголосив, що наразі Україна "чітко бачить", які напрями тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали.

"Санкцій – недостатньо. Буде більше. Наших власних, українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Поки триватиме агресія Росії, повинні відчуватись і втрати Росії", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня українські війська вдарили ракетою з HIMARS по штабу росіян під Херсоном, де на той момент окупанти проводили нараду. Наразі відомо про 8 ліквідованих російських офіцерів та ще 7 - поранених.

Крім того, 22 вересня під час української спецоперації було нанесено удар по штабу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі. Відомо про ліквідацію 34 офіцерів, серед яких й командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Ще 105 окупантів було поранено, а будівля штабу наразі не підлягає відновленню.

Згодом у Силах спецоперацій уточнили, що із 34 ліквідованих офіцерів ще не усіх вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, однак джерела ССО все ж підтверджують загибель Соколова.

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