Пролунала велика доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна.

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача після його повернення з тривалого відрядження. На засіданні Ставки розглянули перебіг наступу Збройних сил України і плани російських окупантів, повідомив глава держави у Telegram.

Президент зазначив, що були заслухані детальні доповіді. Зокрема, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорили про оперативну ситуацію на фронті, плани противника.

Також, командувачі Оперативно-стратегічне угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський і бригадний генерал Олександр Тарнавський говорили про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Про забезпечення фронту всім необхідним говорив міністр оборони Рустем Умєров.

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Разом з тим, пролунала велика доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо БпЛА.

Крім того, відбулась велика доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Ситуація на фронті - це треба знати

За даними Генштабу, минулої доби росіяни атакували на трьох напрямках фронту. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

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