Супротивники зазнають серйозні втрати, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою окупації всієї Донецької області.

На одному з напрямків супротивники зазнали поразок, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка, 23 січня. "Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках для захоплення всієї Донецької області, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбито", - йдеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили населені пункти Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

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На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку. Також ворожих обстрілів зазнали райони десятків населених пунктів на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення - сьогодні ворог бив із РСЗВ по селищу Антонівка та по Херсону.

Війна Росії проти України - що треба знати

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни продовжують наступати на Бахмутському напрямку і вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському, Запорізькому та Лиманському напрямках.

Також стало відомо, що українські воїни 23 січня уразили ворожий склад логістики та три райони зосередження загарбників. Варто зазначити, що загальні втрати Росії в Україні вже становлять 121 тис. 480 окупантів.

Військовий льотчик-інструктор, полковник запас ЗСУ Роман Світан спрогнозував, що загарбникам не "світять" прориви в нашій державі.

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