Там зазначили, що окупанти не виконали поставлене перед ними завдання Кремля.

Активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях прогнозуються на лютий-березень.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Укрінформу". За його словами, активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках будуть, оскільки Герасимов (командувач окупаційними військами РФ в Україні - ред.) не виконав те завдання, яке перед ним ставив Кремль – це повна окупація Донецької і Луганської областей.

"Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях", - сказав він.

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Військовий зазначив, що розвідка бачить, "як зараз переміщуються, куди перегруповуються російські підрозділи повітряно-десантних військ", і назвав це "почерком" Герасимова.

За його словами, "плани, які стосуються кліщів чи то повного оточення українського угруповання військ на Донецькому і Луганському напрямках були у них з самого початку, це був перший план, розроблений саме Герасимовим при вторгненні в лютому 2022 року. І який з цього результат? Вони до сих пір не реалізовані".

Як сказав Скібіцький, якщо у лютому 2022 року вони "заходили колонами без прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах, тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами".

"Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів", - сказав він.

Ситуація в Луганській області

Українські воїни ще влітку 2022 року пішли в контрнаступ. Зокрема, в Луганській області станом на середину листопада минулого року в регіоні звільнили від загарбників 12 населених пунктів.

Зранку 16 січня Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки повідомило, що ЗСУ поступово наближаються до міста Кремінна Луганської області.

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