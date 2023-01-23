Крім того, знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

У понеділок, 23 січня, на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили шість повітряних цілей.

Як зазначає Командування Повітряних сил, знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

"Б’ємо ворога разом! Разом – до перемоги", - прокоментували в Повітряних силах.

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Втрати РФ в Україні

У Генеральному штабі Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення в Україні ліквідували 121 тис. 480 осіб, з яких 720 знищено за минулу добу.

Також російські окупанти втратили в Україні 287 літаків та 277 гелікоптерів,

Наразі найзапекліші бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Однак росіяни отримують гідну відсіч. Нещодавно українські прикордонники вибили взвод загарбників з Бахмута.

У Міністерстві оборони показали, як українські захисники ліквідували десятки "вагнерівців" на Соледарському напрямку, які рухались окопами через поле.

Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українська армія вже знищила 77% російських в'язнів, яких відправили на війну в Україну через приватну військову компанію "Вагнер".

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