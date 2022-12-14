Він зазначив, що Україна ніколи не забуде подвиг ліквідаторів і нікому не дозволить знехтувати ціною, яку було заплачено за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

"36 років тому ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС захистили не лише Україну, а й увесь світ, майбутнє всіх нас. Сьогодні наші захисники і захисниці знову в обороні нашого майбутнього. Цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію", - наголосив глава держави в Telegram-каналі.

Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не забуде подвиг ліквідаторів і нікому не дозволить знехтувати ціною, яку вона та світ заплатили за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС.

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"Вічна шана героям Чорнобиля за їхній подвиг! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!", - написав президент.

Ситуація на Запорізькій АЕС

4 березня російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На початку вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.

23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.