Президент України Володимир Зеленський наголошує, що цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть аварію на Чорнобильській атомній електростанції.
"36 років тому ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС захистили не лише Україну, а й увесь світ, майбутнє всіх нас. Сьогодні наші захисники і захисниці знову в обороні нашого майбутнього. Цього року Росія створила нові загрози, які могли б перевершити навіть ту найстрашнішу аварію", - наголосив глава держави в Telegram-каналі.
Зеленський підкреслив, що Україна ніколи не забуде подвиг ліквідаторів і нікому не дозволить знехтувати ціною, яку вона та світ заплатили за ліквідацію наслідків аварії на ЧАЕС.
"Вічна шана героям Чорнобиля за їхній подвиг! Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!", - написав президент.
Ситуація на Запорізькій АЕС
4 березня російські окупанти захопили Запорізьку атомну електростанцію та місто-супутник Енергодар. Відтоді Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.
На початку вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії відвідала Запорізьку АЕС. За результатами роботи у звіті місія заявила, що існує "негайна необхідність у тимчасових заходах" для уникнення аварії на ЗАЕС.
23 жовтня країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС та вивести з неї свій персонал та війська.