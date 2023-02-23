Зеленський не думав про те, чи він виживе.

Президент України Володимир Зеленський не думав, що війна все ще триватиме за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Чи я думав, що буде продовжуватись війна за рік після початку повномасштабного вторгнення? Чесно кажучи, ні. Чесно кажучи, не думав, про це не було жодної думки, тому що ми жили однією добою. Тобто було відчуття, що завтра країна прокинулася - і вже непогано. Завтра ми виборюємо ще новий якийсь клаптик нашої землі - і це вже результат. Тому не було відчуття того, скільки буде продовжуватись війна", - сказав Зеленський в інтерв'ю BBC.

Президент наголосив, що сьогодні, коли вже деокупована значна частина України, впевненість у перемозі України значно більша, ніж на початку вторгнення.

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Також журналіст запитав Зеленського про те, чи думав він, що виживе.

"Я не думав про це, чесно кажучи. Я просто думав, а якщо так станеться - то що буде з усім? А що буде з моєю сім'єю? А що буде з країною? Я був упевнений - країна міцна, вона витримає, напевно, без мене, тому що є люди, люди - скарб. А моя сім'я… Напевно, без мене їм буде складніше", - зазначив він.

Війна в Україні - останні новини

Російські втрати у війні в Україні сягнули вже 145 850 мертвих окупантів, 790 загарбників ліквідували протягом 22 лютого.

Крім того, грандіозними втратами для ворога закінчилися нові штурми поблизу Бахмута. Ворогу довелося відступити.

Наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.