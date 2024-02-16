Зокрема, українське військове керівництво у першу чергу має забезпечити менші втрати серед українських солдат.

Президент Володимир Зеленський повідомив головний сигнал, який доносить до військового керівництва Сил оборони України в Авдіївці, яку намагаються оточити російські загарбники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. "Ми пам'ятаємо, що робить Росія з нашими містечками і селами. Вони не заспокояться, поки не зруйнують усе живе, що там є. Наші люди, наші військові - вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога до просування вперед", - наголосив Зеленський.

Глава держави наголосив, що детально розуміє, що відбувається в Авдіївці.

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Зеленський постійно підтримує контакт з українським військовим керівництвом.

"Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують. Їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. І це головний сигнал від мене. Наші військові - це найголовніше, що у нас є. І це є наша найголовніша зброя", - відзначив президент.

Він додав, що кожен може сказати, що війна призводить до втрат, але треба усе робити так, щоб було менше цих втрат.

"Ні. Перш за все треба дивитись, щоб ми обходились меншими втратами. Наші військові - це головне. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво. А там вже на полі бою професійні люди. Вони знають, що їм робити", - наголосив Зеленський.

Ситуація навколо Авдіївки

Командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що після багатьох місяців протистояння, командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

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