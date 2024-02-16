Росіяни безперервно штурмують завод та криють його щільним вогнем з усіх видів озброєння.

Російські окупанти продовжують поливати форсфорними снарядами Авдіївський коксохімічний завод.

Як повідомляє 3 окрема штурмова бригада, яка веде оборону міста, росіяни щодоби випускають по підприємству десятки авіаційних бомб. Крім того, не припиняються артилерійські обстріли.

"По 60 авіаційних бомб - удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника. Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу. Станом на зараз це - новий "дім" Третьої штурмової бригади. Нічого не нагадує?", - зазначають воїни.

Разом з тим, у бригаді наголошують, що підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.

Авдіївка зараз - що відбувається у місті

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 16 лютого, Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський опублікував допис, в якому розповів, що станом на 23:00 15 лютого ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Російські окупаційні війська стягнули в Авдіївку Донецької області елітні війська. Про це розповів командир підрозділу "Terra" у 3-ій окремій штурмовій бригаді Микола "Абдула" Волохов.

Екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий заявив, що доля Авдіївки вирішиться в наступні 48 годин.

За даними ISW, російські окупанти проводять тактичне оточення міста Авдіївка в Донецькій області. Це може створити умови, які змусять Збройні сили України залишити свої позиції, однак наші війська чинять запеклий спротив ворогу.

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