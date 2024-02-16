Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці Донецької області складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста, українські військові застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. За його словами, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

"Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом головнокомандувача Збройних сил України щодо стабілізації ситуації на даному напрямку. Управління військами – стійке та ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас – збереження життя українського солдата", – наголосив він.

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Генерал додав, що Авдіївська оборонна операція продовжується. Україніські воїни й надалі нищать армію окупанта та "перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій".

Ситуація в Авдіївці: це варто знати

Вранці 15 лютого стало відомо, що 3-тя окрема штурмова бригада терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. Зазначалося, що на момент заводу бригади, ситуація в місті була надзвичайно критичною.

Уже ввечері Генштаб повідомив, що на фронті від початку доби відбулося 51 бойове зіткнення з противником. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районі Авдіївки і ще 1 – неподалік від Первомайського Донецької області.

Водночас у Білому домі кажуть, що ситуація в Авдіївці Донецької області критична. Місто може перейти під контроль російських окупаційних військ.

Ввечері 15 лютого моніторинговий проект DeepState повідомив, що українські військові відійшли з позицій в районі "Зеніта" в Авдіївці. Протягом останніх днів позиції там були в повному оточенні. Зазначалося, що вийти вдалося не всім.

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