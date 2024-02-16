За словами заступника командира 3 ОШБР Кудряшова, завдяки маневрам, Силам оборони вдалося поставити рекорд зі знищення окупантів на цьому напрямку.

Третю окрему штурмову бригаду (далі ОШБР) відправили в Авдіївку, щоб покращити становище Сил оборони в місті, повідомив заступник командира бригади Родіон Кудряшов.

"3 ОШБР була відправлена безпосередньо в місто Авдіївка. Вже 12 діб наші сержанти та офіцери займають смугу відповідальності в середині міста Авдіївка та проводять рейдово-ударі дії, щоб розширити логістичний коридор та розширити смугу відповідальності Сил оборони в місті", – сказав Кудряшов.

Він також зазначив, що з деяких позицій Сили оборони вимушені відходити, коли ворог їх остаточно знищує.

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"Є певні етапи цих дій. Перше, нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють з землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того, щоб більш якісніше чинити опір", – пояснив Кудряшов.

Крім того, він додав, що завдяки подібним маневрам, 12 лютого Силам оборони вдалося встановити рекорд зі знищення ворожої піхоти на добу.

Кудряшов також прокоментував російський прапор над укріпрайоном "Зеніт": "Це більше впливає на морально-психологічний рівень, така собі "агітація" успішних дій РФ. На сьогодні ворог там, за поточною інформацією, не має потужних позицій для того, щоб їх утримувати".

Ситуація в Авдіївці ускладнюється: останні новини

За словами речника 3 ОШБР, ситуація в Авдіївці значно складніша, ніж була у Бахмуті. Співвідношення сил залишається 7 до 1 на користь ворога.

Також, у мережі з'явилося відео, як РФ "поливає" фосфорними боєприпасами Авдіївський коксохім. Завод став одним із символів оборони міста, росіяни безперервно штурмують завод та криють його щільним вогнем з усіх видів озброєння.

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