Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогоднішнє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосувалося лише ситуації на фронті.
Як повідомив глава держави у Telegram, детально розглядалася ситуація на Харківщині і Донбасі та на півдні України (Запоріжжя і лівий берег Херсонщини).
Крім того, детально говорили про евакуацію поранених і про плани ворога.
"Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - наголосив Зеленський.
Контрнасту ЗСУ - що відомо
Українські сили заявили, що вони прорвалися через "першу лінію" російських опорних пунктів у Запорізькій області. Це є ознакою того, що ЗСУ наближаються до розгалуженої мережі укріплених траншей росіян уздовж Південного фронту.
Нещодавно стало відомо, що на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тисяч російських військовослужбовців, величезна кількість танків, БМП, артилерійських систем, але в ЗСУ міцна оборона.
Як раніше повідомляв УНІАН, водночас втрати Росії у війні орієнтовно склали 263 тисячі 490 осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 470 російських окупантів та знищили багато ворожої техніки.