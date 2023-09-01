Глава держави повідомив, що робиться усе, аби посилити Сили оборони України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогоднішнє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосувалося лише ситуації на фронті.

Як повідомив глава держави у Telegram, детально розглядалася ситуація на Харківщині і Донбасі та на півдні України (Запоріжжя і лівий берег Херсонщини).

Крім того, детально говорили про евакуацію поранених і про плани ворога.

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"Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - наголосив Зеленський.

Контрнасту ЗСУ - що відомо

Українські сили заявили, що вони прорвалися через "першу лінію" російських опорних пунктів у Запорізькій області. Це є ознакою того, що ЗСУ наближаються до розгалуженої мережі укріплених траншей росіян уздовж Південного фронту.

Нещодавно стало відомо, що на Лимано-Куп’янському напрямку понад 110 тисяч російських військовослужбовців, величезна кількість танків, БМП, артилерійських систем, але в ЗСУ міцна оборона.

Як раніше повідомляв УНІАН, водночас втрати Росії у війні орієнтовно склали 263 тисячі 490 осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 470 російських окупантів та знищили багато ворожої техніки.

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