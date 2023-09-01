Також було знищено чимало ворожої російської військової техніки.

Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували 470 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 1 вересня, орієнтовно склали 263 тисячі 490 осіб. Також ЗСУ знищили чимало ворожої техніки:

танків - 4459 одиниць (+23 за добу);

бойових броньованих машин - 8613 одиниць (+9);

артилерійських систем - 5530 одиниць (+23);

реактивних систем залпового вогню - 735 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 4421 одиниці (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн - 8 тисяч 9 одиниць (+33);

спеціальної техніки - 831 (+1).

Без змін за минулу добу залишилася кількість знищених російських засобів протиповітряної оборони (500), літаків (315), гелікоптерів (316); крилатих ракет (1445), кораблів і катерв (18).

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Як повідомляв УНІАН, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії наших захисників уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.

Тим часом, російські загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області.

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