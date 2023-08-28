Президент повідомив, що однією із тем на Ставці стала розробка програми переходу українського війська на перспективні типи літаків.

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, на ньому обговорили ситуацію на фронті, підготовку до ворожих обстрілів інфраструктури та перехід українських повітряних сил на нові літаки.

Максимальну увагу учасники Ставки приділили питанням щодо наступальних дій і забезпечення фронту зброєю та усім необхідним, повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі. Зокрема, про це доповіли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами Зеленського, на засіданні також обговорили реалізацію плану захисту критичної та енергетичної інфраструктури та підготовку України до майбутньої зими.

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Крім того, однією із тем на Ставці стала розробка програми переходу українського війська на перспективні типи літаків.

Президент уточнив, що звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій планують розглянути на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Винищувачі F-16 для України - що повідомлялося

Як відомо, у серпні Україна нарешті отримала довгоочікувані підтвердження кількох країн про надання їй сучасних західних винищувачів F-16. Зокрема, про такі наміри заявили Нідерланди, Данія та Норвегія.

Зокрема, Нідерланди планують передати Україні усі свої літаки. Невелика частина з них піде на навчання, а решта - в ЗСУ. Водночас, Данія надасть українській армії 19 своїх винищувачів, перші з яких Україна зможе отримати наприкінці цього року.

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