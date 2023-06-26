Глава держави подякував українським бійцям за захист України, боротьбу за українську незалежність і свободу.

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції Сил оборони на Бердянському напрямку.

Про це глава держави повідомив в Telegram. "Передові позиції українських військ на Бердянському напрямку. Дуже важливо сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ Збройних Сил України", - зазначив Зеленський.

Глава держави подякував бійцям за захист України, боротьбу за українську незалежність і свободу. "Свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе. Збережете своє життя – збережете Україну", - додав президент.

Візити Зеленського

Під час сьогоднішньої поїздки в Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав підрозділи ЗСУ оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця", які відзначились у важких боях на Бахмутському напрямку. Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський доповів главі держави про оперативну обстановку на цьому напрямку. Зеленський також поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм державні нагороди.

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