Удари по Чонгару ускладнили окупантам сполучення між Кримом і Херсонщиною.

Удар по Чонгарському мосту вплинув на автомобільний трафік в Криму. Російські перевізники скаржаться на пробки у північній частині півострова.

Проект Радіо Свободи "Крим. Реалії" цитує голову Російської Асоціації вантажних перевізників та експедиторів окупованого півострова, який назвав ситуацію на дорогах "бардаком".

Затори спостерігаються саме на шляху, яким окупанти тепер намагаються здійснювати перекидання боєприпасів та особового складу.

"Трохи про пункти пропуску з Херсонською областю, Армянськ і Перекоп та організацію їхньої роботи. Поки повний бардак. Раніше анонсований поділ потоків на вантажні і легкові теж ледь-ледь. Якщо на КПП Перекоп (визначений тільки для вантажівок) легкові не пускають, то на КПП Армянськ (визначений тільки для легкових), де повинні бути тільки легкові авто, стоять всі в тому числі вантажівки", - написав він.

За його словами, на пунктах пропуску російські "прикордонники копаються як мухи. Всі етапи пов'язані з проходженням адміністративного кордону сильно затягнуті".

Удар по Чонгарському мосту - головне

22 червня по Чонгарському мосту "прилетіло". Тоді окупанти заявили про атаку ЗСУ британськими далекобійними ракетами Storm Shadow.

Українська розвідка у відповідь пообіцяла продовження таких атак. А в ОК "Південь" підкреслили, що ця інфраструктура була головним логістичним шляхом постачання південного угруповання ворога боєприпасами та особовим складом. Самі рашистські "воєнкори" уточнювали, що по Чонгарському мосту здійснювалося 70% перекидання сил і техніки ЗС РФ в цьому регіоні.

Через обстріл рух транспорту було перенаправлено з Чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і Перекоп. Разом з тим загарбники вже звели понтонну переправу під самим мостом.

І хоча спершу місцеві колаборанти стверджували, що наслідки удару для моста легкі і за кілька тижнів все полагодять, сьогодні, 23 червня, зрадник гауляйтер Володимир Сальдо визнав, що ступінь пошкодження "набагато серйозніше", ніж він думав раніше.

У Зеленського уточнили, удари по Чонгару ускладнюють повідомлення між Кримом і Херсонщиною. Тепер для забезпечення військ росіянам треба їхати на кілька сотень кілометрів довше.

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