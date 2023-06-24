У той час біля нафтобази якраз знаходився російський військовий вертоліт.

На тлі збройного конфлікту "вагнерівців" і кадрових військ РФ у Воронежі, який, за даними ЗМІ, вже нібито перебуває "під контролем" ПВК "Вагнер", спалахнула нафтобаза.

Очевидці зняли момент вибуху на об'єкті російських сил, після чого сталася велика пожежа. Зауважимо, що в той час від нафтобази якраз відлітав військовий вертоліт Росії.

"Мамо, це пипець! Мамочки", - висловилася росіянка на камеру.

Пізніше влада Воронежа підтвердили "бавовну" на НПЗ. Місцевий "гауляйтер" повідомив про гасіння палаючого резервуара з паливом на нафтобазі на вул. Димитрова.

На місці працюють понад 100 пожежників та 30 одиниць техніки. Жертв, за попередніми даними, немає.

Громадянська війна в Росії - події у Воронежі

Пригожин вивів своїх найманців проти регулярної російської армії у ніч на 24 червня 2023 року. До цього, 23 червня, ватажок ПВК звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в ударі по тилу "Вагнера", в результаті якого нібито загинуло багато його головорізів.

Перші бойові зіткнення "вагнерівців" і кадрових військових відбулися в прикордонних з Україною російських регіонах, проте у Пригожина стверджують, що мають намір дійти до Москви.

Наприклад, ЗМІ писали про бої між росіянами у Воронезькій області. Стверджувалося, що авіація ВКС РФ почала бомбити колону найманців.

Пізніше з'явилася інформація про нібито "контроль" ПВК "Вагнер" військових об'єктів Воронежа і втрату ВКС РФ щонайменше двох "вертушок".

Разом з тим OSINT-дослідники підтверджують, що втрат ЗС РФ поки набагато більше, ніж у головорізів Пригожина. Російські військові втратили літак Іл-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину "Тигр" і військовий КамАЗ. Авіація була знищена, а машини захоплені.

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