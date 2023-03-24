Президент дякує українським воїнам, які завдають ударів у відповідь на російський терор.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ніколи не пробачить смертей і поранень, до яких призводять російські обстріли українських міст.

"Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат. Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців - дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "Тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

Також президент подякував за влучність українським бійцям на Запорізькому напрямку, зокрема, 44-тій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

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"Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор; які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей", - сказав президент.

Глава держави подякував Збройним силам, розвідці і воїнам Служби безпеки, хто долучається до виконання цього завдання - до справедливої вогневої відповіді тим, хто є джерелом терору.

"За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьох наших інших містах, ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Всі російські терористи будуть розбиті", - заявив Зеленський.

Останні удари РФ по Україні: актуальні новини

РФ регулярно поливає нашу країну вогнем з усіх типів озброєнь, а в ніч проти 24 березня російські війська знову атакували Україну. Під ударом опинився Кривий Ріг Дніпропетровської області. Влада повідомила, що є попадання 5 БПЛА.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що 24 березня Росія била по Україні дронами, ракетами і керованими авіаційними бомбами.

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