Натомість Верховна Рада призначила його на міністерську посаду.

Президент Володимир Зеленський звільнив колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, нещодавно призначеного міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, від виконання обов'язків позаштатного радника.

Про це йдеться в указі глави держави №182/2023 від 24 березня.

"Звільнити Камишіна Олександра Миколайовича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Кар'єра Камишіна

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2023 року Олександр Камишін заявив про відставку з посади голови правління "Укрзалізниці". На цій посаді він перебував з кінця березня 2022 року.

3 березня Камишін став позаштатним радником президента.

21 березня Верховна Рада призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Вас також можуть зацікавити новини: